HDP'li 7 milletvekili için fezleke süreci nasıl işleyecek?

2014'teki 6-8 Ekim olaylarına yönelik operasyonda, HDP'li bazı eski milletvekilleri ve Kars Belediye başkanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, halen milletvekili olan 7 ismin dokunulmazlığının kaldırılması için de harekete geçti.