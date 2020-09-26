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HDP'li 7 milletvekili için fezleke süreci nasıl işleyecek?

, 2014'teki 6-8 Ekim olaylarında rol aldığını iddia ettiği milletvekilleri hakkında fezleke hazırlanacağını açıkladı. Peki, fezleke süreci nasıl işleyecek? İşte o sorunun cevabı.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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HDP'li 7 milletvekili için fezleke süreci nasıl işleyecek?

2014'teki 6-8 Ekim olaylarına yönelik operasyonda, 'li bazı eski milletvekilleri ve Kars Belediye başkanı gözaltına alındı. , halen milletvekili olan 7 ismin dokunulmazlığının kaldırılması için de harekete geçti.



Sokak çağrısı yaptığı belirtilen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile o dönemde MYK'da yer alan Garo Paylan, Meral Danış Beştaş, Hüda Kaya, Hakkı Saruhan Oluç, Sezai Temelli ve Serpil Kemalbay hakkında fezleke hazırlanıyor.



Fezlekeler, Adalet bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Ardından milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis'e sevk edilecek.



Meclis sürecinde önce Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda hukukçu milletvekilleri dosyaları inceleyecek.



SON SÖZÜ MECLİS GENEL KURULU'NDA MİLLETVEKİLLERİ SÖYLEYECEK

TRT Haber'in haberine göre, Karma komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar verirse son sözü Meclis Genel Kurulu'nda milletvekilleri söyleyecek. Alınan karar Meclis genel kurulunda okunacak ve dokunulmazlıkların kaldırılması için yapılacak oylamada salt çoğunluk aranacak. Genel Kurul'da çoğunluk sağlanması halinde HDP'li vekillerin milletvekilliği düşecek ve yargılanmalarına başlanacak.

Son dakika: HDP'li 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlenecek SON DAKİKA: HDP'Lİ 7 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA FEZLEKE DÜZENLENECEK
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