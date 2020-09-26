Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe üzerine darbe vuruluyor

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından BTÖ ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Birlik köyü, Kılaraş komu, Şakan mezrası, Miaran komu kırsalında icrasına başlanılan Narko-Terörizmle mücadele operasyonunun başarı ile tamamlandığı belirtildi.