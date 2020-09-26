CHP'li başkan aracını tekmelemişti! O genç konuştu: Özür dilendi iddiaları yalan

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran tatilci Çağlar Özbakır, trafikte tartıştığı CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca 'mala zarar verme', 'hakaret' ve 'tehdit'ten ifade vermişti. O olayın görüntüleri ortaya çıkmış, görüntüler Özbakır'ın iddialarını doğrulamıştı. Görüntülerde CHP'li Başkan Karaca ve korumasının sürücünün yanına koşarak geldikten sonra arabasına zarar verdiği görülmüştü.

Tüm bu olaylar sonrası bir takım haberler yapılmış, haberlerde CHP'li Başkan Karaca'nın mağdur tatilciden özür dilediği ileri sürülmüştü. Ancak bu haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Çağlar Özbakır, "Kimse benden özür dilemedi. Kimseye ulaşmadan üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar. Kibirden gözleri dönmüş" açıklamasında bulundu.

CHP'Lİ VEKİLDEN TEHDİT

Özbakır açıklamalarında şunları kaydetti: "Bana iftira atılıyor, 'Yalancıdır bu çocuk, asıl alkollü olan kendisidir' şeklinde… Mürsel Alban söylemiş bunları. Ben Mürsel Alban'ı aradım. Kendisine, 'Ben iftira da atmıyorum kimseye, yalancı da değilim, haberi ya tekzip edin ya da benden özür dileyin' dedim. Vekil olan Alban bana dedi ki, 'Elinden geleni ardına koyma, ne yapıyorsan da yap' dedi.

"CHP'Yİ DEFALARCA ARADIM"

Kimse benden özür dilemedi. Kimseye ulaşmadan üst perdeden konuşmaya devam ediyorlar. Kibirden gözleri dönmüş. Ben bunları umursamıyorum, arayıp aramamaları da önemli değil. Ben bu olayın kapanması için CHP'ye defalarca başvuruda bulundum, yerel yönetimlerden sorumlu başkanlara ulaştım, kadın kollarına ulaştım, Genel Merkezi aradım.

"HALKINDAN UZAK BİR PARTİ…"

Genel Merkez'deki sekreter, 'Sosyal medyayı takip etmek zorunda değiliz, sizin olayınızla da ilgilenmek zorunda değiliz' dedi. Ben eğer yalan söylüyorsan bunlar onların kayıtlarında vardır. Bu kadar ilgisiz, halkına uzak bir parti maalesef… Tekrar söylüyorum, kimse benden özür dilemedi. Bu saatten sonra da zaten özür dilenecek bir şey kalmadı. Bu dakikadan sonra dilenecek özür ancak kendisini kurtarmaya yönelik olan menfaatçi özürdür, tarafımdan kabul görmez."

HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH