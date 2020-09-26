Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: 2023’e inşallah çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz

Başkan Erdoğan, konuşmasında "Değerli kardeşlerim şu anda tabi mesafeden maşallah binlerce kardeşimiz var, açılışı yaptığımız uzak bir mesafeden inşallah onlarla da birkaç kelam ederiz. Muhteşem bir külliye, küçük Buhara olarak tabir edilen bu yer hakikaten inanıyorum ki bu bölgenin Türkiye'den yurtdışına adeta ufku olacaktır. Bu konuda ben de bu adamı çok çok önemsiyorum" dedi.

Erdoğan, "Birkaç kelam edeceksem, şu mesafe kuralına lütfen dikkat edelim. Şöyle arayı biraz açalım. Sıkışık olduğumuz, zaman korona virüs belasının olduğu böyle bir programda Bir hayır işleyelim derken bundan şer çıkarmayalım. Mesafe kuralına uyalım, maskelerimizi takalım. Çok güzel bir gün yaşadık" diye konuştu.



