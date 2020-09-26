CHP'nin, Kayseri'de 15 Temmuz şehidinin babasına dava açmasına tepki büyüyor. Binlerce sosyal medya kullanıcısı şehit babası Yahya Kemal Yiğit'e destek vererek; "Üzülme' Yiğit' babam arkanda Türkiye var. Doğruların ardında gözle görülmeyen orduları var" şeklinde paylaşımda bulundular. Gün boyu destek mesajları alan şehit babası Yahya Kemal Yiğit ise; "Çok duygulandım. Böyle vefalı bir millete canım feda" dedi.

Kayseri'nin Bünyan İlçesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitlikte düzenlenen törene katılan CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz'a tepki gösteren 15 Temmuz şehidinin babası Yahya Kemal Yiğit, biranda hedef oldu.

İlçe başkanı ve belediye başkan adayının mahkemeye verdiği şehit babasına Kayseri il teşkilatı ise duruşmaya 1 otobüs ve 10 avukatla gelerek gözdağı verdi. Sabah'ın haberinin ardından CHP'nin şehit babasına yaptığı saygısızlık büyüt tepki çekti.

SEHİT BABASINA DESTEK, CHP'YE TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

CHP yöneticileri tarafından şehit babasına Kayseri'de yapılan saygısızlığa tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladılar. Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit'e " Üzülme 'Yiğit' babam arkanda Türkiye var diyen sosyal medya kullanıcıları "Eğer Cennet yaşasaydı bunlar onu da mahkemeye verirdi", " İsterseniz bin avukatla gelin Yahya Amcanın arkasında bir ordu var", "CHP'nin askerle, polisle, şehit ailesi ve gaziyle problemi var. Çünkü PKK'nın bunlarla problemi var", "CHP millete hiç samimi olmadı, bu yüzden iktidar yüzü göremeyecek", " Üzülme şehit babam, arkanda tüm Türkiye var, Doğruların ardında ise gözle görülmeyen orduları var", "Şehit babasının haklı talebine karşılık olarak savaşırcasına tavır CHP ye yakışırdı! Yazıklar olsun", "Bu vatana kızını feda insana bunu yapmak onursuzluktur" şeklinde paylaşımlarda bulundular.

BÖYLE VEFALI MİLETE CANIM FEDA

CHP'li yöneticiler tarafından iftira atılarak mahkemeye verilen şehit babası Yahya Kemal Yiğit, gün boyu telefonlarının susmadığı ve vatandaşların arayarak destek mesajı verdiğini söyledi. Sosyal medyada verilen desteğinde kendisini duygulandırdığını belirten şehit babası; "Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. CHP'li yöneticilerin attığı iftiranın ardından hakim karşısına çıktım. Onlar duruşmaya bir otobüs ve 10 avukatla geldiler, benim ise yanımda sadece avukatım vardı. Akılları sıra bana güç gösterisi yapıp bana gözdağı verdiler. Ama bu vefalı millet bana verdiği destekle asıl gözdağını CHP'ye verdi. Gelen destek telefonları ve mesajları beni duygulandırdı. Ne büyük ve kadirşinas bir milletimiz var. Ne mutlu ki benim kızım bu vatan ve bu millet için şehit olmuş. Böyle vefalı bir millete canım feda " dedi.

CHP SUS PUS

CHP'li ilçe başkanı ve belediye başkan adayının iftira atarak mahkemeye verdiği 15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e

destek çığ gibi büyürken, CHP il teşkilatı ise sessizliğe büründü. Tüm tepkilere rağmen CHP İl teşkilatından ne bir basın açıklaması nede sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunuldu.

Şehit babasından davacı olan CHP Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve belediye başkan adayı Mustafa Navruz'da sessizliğini korudu. Şehit babasına saygısızlığa sağır kalan CHP'nin Kobani operasyonuna tepki göstererek HDP'ye yine arka çıkması ise yine sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

Ali ALTUNTAŞ/SABAH



