CHP'den şehit Cennet Yiğit'in babasına dava!





'CEZA ALIRSAM ŞEREF MADALYASI OLUR'

Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit SABAH'a konuştu. Yiğit yaşanan olaya ilişkin şunları söyledi: "Anma töreninde, protokolle tokalaşarak gelirlerken ben elimi uzatmadım. Çünkü ne şehidimin cenazesine ne taziyesine geldiler, ne de andılar. Ayrıca şehitlerle ilgili en az 25 program oldu hiç birine de katılmadılar. Şehitliğe ise seçim arifesinde propaganda yapmak için geldiler. O zamanda CHP terör örgütünün siyasi destekçisi siyasi parti ile kol kola gezip ittifak yapıyordu. Bunları şehitlikte görünce tepki gösterdim. 'Ne yüzle geldiniz' dedim."

Yiğit, "Yalan bunların içine işlemiş. Allah'ta şahit tırnağım bile onlara dokunmadı. Ama boğaz sıkma, yumruk atma, hakaret etme ve ceket yırtmakla suçlandım. Yalanları haber ajanslarının olay günü çektikleri görüntülerle de sabittir. Şehit cenazesine gelmeyen, taziyeye gitmeyen CHP Kayseri il teşkilatı, ne hikmetse 15 Temmuz Şehidi babasına iftira atarak açtıkları davaya bir otobüs ve 10 avukatla gelip şov yaptı. İsterlerse bir değil bin otobüsle gelsinler. Ben bu vatana kızımı şehit vermiş bir babayım. Onlara pabuç bırakmam. Eğer damarlarında Türk kanı varsa ve yürekleri yetiyorsa gidip PKK'ya ve HDP'ye gövde gösterisi yapsınlar. CHP'lilerin iftirasıyla ceza alırsam da o kararı şeref madalyası olarak evimin duvarına asacağım" dedi.

Sabah