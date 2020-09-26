CHP’nin dava açtığı şehit Cennet Yiğit'in babasına destek!

31 Mart yerel seçimler öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Gününde şehitlikteki programa katılan CHP'li Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan ilçesi CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e kendilerini darp ettiği yalanı ile dava açmıştı. CHP'lilerin yalanı, olay günü çekilen videolarla çürütüldü. Ancak CHP İl Başkanı Ümit Özer, 10 avukat ve bir otobüs partiliyle duruşmaya giderek gövde gösterisi yaptı. Şehit babası Yahya Kemal Yiğit ise duruma tepki göstererek, "Damarlarınızda Türk kanı varsa ve yüreğiniz yetiyorsa, gövde gösterisini PKK-HDP'ye yapın" demişti.

Şehit babası Yahya Kemal Yiğit'e destek yağdı. Gaziler, şehit aileleri, STK temsilcileri şehit babasını adeta telefon yağmuruna tutarak 'arkandayız' mesajı verdi. İşte o mesajlarından bazıları:

HANGİ TERÖRİSTİ MAHKEMEYE VERDİNİZ?

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in babası Hüseyin Güler, kızıyla birlikte şehit olan Cennet Yiğit'in babasına yapılanın affedilemez olduğunu belirterek, "Terörle aralarına mesafe koyamayanlar, terör saldırılarında açıklama yaparken birilerini kırıp incitmeyelim diye sözlerini seçerek konuşanlar, konu şehit babası olunca mahkemeye vermekten geri durmuyorlar. Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Şehit babasını mahkemeye verdiniz. Peki bugüne kadar evlatlarımızı şehit eden teröristler ile destekçilerine bir dava açtınız mı?"

BİZİM KANIMIZA DOKUNUYOR

Şehit Uzman Çavuş Kürşat Temizyürek'in babası Musa Temizyürek ise, "CHP, ülkeyi korumak için mücadele eden evlatlarımızı vuran teröristlerin uzantılarıyla aynı safta duruyor. Bu da bizim kanımıza dokunuyor" dedi.



BELKİ AVUKAT ORDUMUZ YOK AMA YÜREĞİMİZLE ARKANDAYIZ

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: Şehit babamız ne söylerse söylesin buna saygı göstermek zorundalar. Bizler şehit babamızın yanındayız. Belki bizim avukat ordumuz olmayabilir ama bizim de manevi gücümüz vardır. Sonuna kadar şehit babamızın destekçisi olacağız.

Mazlumder Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş: Şehitler memleket için can vermiş insanlar. Şehitleri ise aileleri yaralı insanlar. Bu insanları üzmek, incitmek ve bunları mahkemeye verip mahkemelik olmak hiç bir siyasi partiye yakışmayan bir durum. CHP heyeti doğru bir şey yapmamış.

Gazi Emin Kuzucular: "Bugüne kadar teröristlerin cenazelerine gidenleri kendilerinin arka bahçesi gibi kullanan CHP değil mi? Şu ana kadar terörü lanetler bir cümle kullanmadılar. Bir 15 Temmuz babasına değil de bir vatan hainine bu tepkiyi göster de o zaman görelim. Şehit babaları bu ülkenin en şerefli fertleridir. Eğer CHP'nin mahkemeye verip tepki göstereceği biri varsa bu ülkeye hendek kazıp bomba patlatanlar olsun."

Gazi Süleyman Özdemir: Kimimiz evladını şehit verdi bu ülke için kimi bir uzvunu kaybetti. Biz bu vatan için canımızı vermeye hazırız. Kimse şehit aileleri ve gazilerimizle uğraşmasın. 15 Temmuz Şehit babamız Yahya Kemal Yiğit'in sonuna kadar yanındayız.

Sabah