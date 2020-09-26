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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

, İstanbul'da Kovid-19 salgını sürecinde kurulan Prof. Dr. Hastanesi ile Prof. Dr. Acil Durum Hastanesini ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da acil durum hastanelerini ziyaret etti

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da salgın sürecinde kurduğumuz Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettik. Çalışma arkadaşlarımızla mücadelede son durumu inceledik. Kontrol altındaki durumun daha iyi yönetilmesi için tedbirleri her birimiz tavizsiz uygulayalım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında hastane ziyaretlerine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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