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Son dakika: 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

, kamuoyunda " Hoca" olarak bilinen 'nün bir televizyon programında "'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. Cübbeli Ahmet sabah saatlerinde ifade verdi.

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020
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Son dakika: 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

Hoca, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü.

'nın bu iddiaları üzerine harekete geçti.

Savcılık, 'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı. Cübbeli Ahmet sabah saatlerinde ifade verdi ve sonra Emniyet'ten ayrıldı.

'İSİMLERİNİ VERİRİM' DEMİŞTİ!

Cübbeli , gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar 'Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?' dese ben en azından 150'sinin ismini vermeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Ahmet Mahmut Ünlü selefi dernekleri silahlanıyor iddiasına ilişkin ifadeye çağrıldı AHMET MAHMUT ÜNLÜ "SELEFİ DERNEKLERİ SİLAHLANIYOR" İDDİASINA İLİŞKİN İFADEYE ÇAĞRILDI

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