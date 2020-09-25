Son dakika: 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

'İSİMLERİNİ VERİRİM' DEMİŞTİ!

Cübbeli Ahmet Hoca, gazeteci Saygı Öztürk'e yaptığı açıklamada, "Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar 'Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?' dese ben en azından 150'sinin ismini vermeye hazırım" ifadelerini kullanmıştı.