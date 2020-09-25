Atina Siyasal Bilimler (Panteion) Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler profesörü Konstantinos Filis, "Eğer belirli şart ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilirse, Yunanistan'ın diyalogdan korkacağı hiçbir şey yok" dedi. Filis, "Müzakere, sadece istikşafi görüşmelerin başarıya ulaşması halinde yapılacaktır. Yani diyaloğun ilk adımı istikşafi görüşmeler, daha sonraki adımı ise müzakeredir" diye ekledi.

Filis'e göre, Türkiye diyalog sürecinde, eğer yeni NAVTEX'ler yayınlar, arama ve sondaj için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) yeni ruhsatlar verir ya da Libya ile imzaladığı mutabakat muhtırasına dayanıp yeni hamlelerde bulunursa Yunanistan'ın istikşafi görüşmelerden çekilmesi gerekir.