ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsün daha bulaşıcı hale geldiği belirtildi
ABD'de yapılan koronavirüs araştırmasında salgının daha bulaşıcı bir hale geldiği belirtildi. Yapılan araştırmadaki dikkat çeken bir diğer husus ise artık koronavirüsün ilk çıktığı dönemdeki kadar öldürücü olmadığı detayı oldu.
Koronavirüs vaka sayılarının yeniden arttığı ABD'de yapılan kapsamlı bir araştırma, salgının başlangıcından bu yana mutasyon geçiren virüsün muhtemelen daha bulaşıcı hale geldiğine ancak daha ölümcül olmadığını gösteriyor.
5 BİN AYRI GEN İNCELEMESİ
Araştırma koronavirüsün 5 bin ayrı gen diziliminin incelenmesiyle yapıldı.
BBC Türkçe'nin Washington Post gazatesinden aktardığı habere göre kamu sağlığı uzmanları bütün virüslerin değişime uğradığını ama bu mutasyonların çoğunun önemsiz olduğuna dikkat çektiler.
ABD'deki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden virolog David Morens yeni araştırmanın sonuçlarını çok büyütmemek gerektiğini ama virüsün sosyal mesafe önlemleri gibi hastalığın yayılmasını engelleyici adımlar karşısında kendisini korumak için daha kolay bulaşma özelliği geliştiriyor olabileceğini söyledi.
David Morens, "Bu önlemlerin her biri bulaşmanın önünde engel oluşturuyor, fakat virüs daha bulaşıcı hale geldikçe, veriler, bu engelleri aşmada giderek daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor" dedi.
"AŞININ SÜREKLİ GÜNCELLENMESİ GEREKEBİLİR"
Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceği, dolayısıyla tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.
ABD'de koronavirüs vakalarının seyrini izleyen Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre son iki hafta içinde 50 eyaletin 20'sinde vaka sayıları yüzde 5'in üzerinde artış gösterdi.
ABD'de Çarşamba günü yeni vaka sayısı 38 bin 204 oldu ve böylece ülkede hastalığa yakalananların toplam sayısı 6,9 milyona yaklaştı.