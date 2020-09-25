ABD'de yapılan araştırmada koronavirüsün daha bulaşıcı hale geldiği belirtildi

"AŞININ SÜREKLİ GÜNCELLENMESİ GEREKEBİLİR"

Buna karşılık Morens, bu bulguların, virüsün aşı bulunduktan sonra bile mutasyon geçirmeyi sürdürebileceği, dolayısıyla tıpkı grip aşısının her yıl güncellenmesi gibi, Covid-19 aşısının da mutasyona göre güncellenmesinin gerekebileceğini de söylüyor.