Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi?

İstanbul'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde 4. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Saat 16.38'te yerin 12.9 kilometre altında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği açıklandı.