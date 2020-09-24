Son dakika: İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Eylül AFAD, Kandilli İstanbul deprem merkez üssü neresi?
Son dakika... İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara Denizi açıklarında 4.3 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi. Saat 16.38'de yerin 12.9 kilometre altında meydana gelen deprem kent genelinde büyük panik yarattı. İşte 24 Eylül AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, son depremler listesi...
İstanbul'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Marmara Denizi'nde 4. büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.
Saat 16.38'te yerin 12.9 kilometre altında meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar deprem kaynaklı olumsuzluk bildirilmediği açıklandı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.09.24 16:38:31 40.8145 28.1398 12.9 -.- 4.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.09.24 15:45:37 38.8300 37.9278 3.0 -.- 1.8 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2020.09.24 15:34:32 39.1058 27.5403 4.7 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.24 15:11:20 38.1063 34.0050 5.0 -.- 3.3 3.4 KARACAOREN-(AKSARAY) REVIZE01 (2020.09.24 15:11:20)
2020.09.24 14:39:56 35.2690 25.9107 2.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.24 14:07:43 39.1487 27.5198 0.0 -.- 1.6 -.- HACIYUSUF-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.24 13:53:39 39.0207 28.0498 3.3 -.- 1.4 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.09.24 13:49:08 39.1133 27.6267 0.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2020.09.24 13:17:53 37.0138 28.7220 13.2 -.- 1.2 -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.09.24 13:08:07 38.3197 34.1828 6.2 -.- 1.6 -.- CELTEK-(AKSARAY) İlksel
2020.09.24 13:07:41 39.7283 30.7173 0.0 -.- 1.8 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2020.09.24 12:58:38 35.9830 29.1112 18.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.24 12:53:55 36.4462 28.7072 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.24 12:27:25 37.2875 31.9627 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2020.09.24 12:26:56 39.3415 33.4365 0.0 -.- 1.6 -.- TEPEKOY-BALA (ANKARA) İlksel
2020.09.24 12:17:44 37.1678 28.2083 0.0 -.- 1.1 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:13:56 37.3398 27.8787 0.0 -.- 1.3 -.- KAYABASI-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:12:44 39.4003 38.5140 2.3 -.- 1.8 -.- COPLER-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2020.09.24 12:11:40 37.4350 27.8065 0.0 -.- 1.3 -.- ORTAKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:01:01 37.2133 28.2220 0.0 -.- 1.8 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel
2020.09.24 12:00:14 38.7870 41.9958 5.0 -.- 2.0 -.- DEGIRMITAS-KORKUT (MUS) İlksel