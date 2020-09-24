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Giresun'da sel felaketinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı

ilçesinde 22 Ağustos'ta yaşanan felaketinden sonra kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörlerine saldırarak ağır yaralanmalarına neden olan 9 kişi gözaltına tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı.

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Giriş Tarihi: 24.09.2020 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020
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Giresun'da sel felaketinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ihale ile ilçesinde faaliyetlerini gerçekleştiren şirkete ait iş makinesi operatörlerine önceki gün saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iş makinesi operatörlerinden H.D., M.K. ve K.K.'nin hayati tehlikeleri olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Olaya karıştığı tespit edilen C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde aramalarında ise bir adet 7.65 mm çaplı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 24 adet 7.65 mm çaplı fişek, 122 adet 9 mm çaplı fişek, 70 adet av fişeği, 2 adet bıçak, bir adet havalı tüfek, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.




Emniyet Müdürlüğü tarafından C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A. isimli şahıslar hakkında TCK-220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 SKM, tehdit-hakaret, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından tanzim edilen tahkikat evrakı ile sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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