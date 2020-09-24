Giresun'da sel felaketinde yıkım ekibine saldırarak yaralayan 9 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan ihale ile Dereli ilçesinde yıkım faaliyetlerini gerçekleştiren şirkete ait iş makinesi operatörlerine önceki gün saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iş makinesi operatörlerinden H.D., M.K. ve K.K.'nin hayati tehlikeleri olmak üzere 7 kişi yaralandı.