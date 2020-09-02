Giresun'daki sel felaketi! Bakan Kurum: Yeni Dereli 2021 yılında hazır olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel felaketinin yaşandığı Giresun'da açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum, "Giresun halkımız Türkiye'nin en uzun yaşayan halklarından. İnsanlarımızın kişilikleri, uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. 100 yaşındaki amcalarımız bu afet hepsinden daha farklıydı diyor." ifadelerini kullandı.

İşte Murat Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Eylem planlarımızda çalışmalarımızı yapacağız. Vatandaşlarımız vakur bir duruş sergiledi. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Karadeniz'de diğer illerimizde de çalışmalarımız var.

"DEPREMLE, SELLE, HEYELANLA YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ"

Riskli yapıların yıkım sürecini valilik ve belediyelerimizle yapıyoruz. Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmeliyiz. Eylem planı içinde, vatandaşımızın risk altında bulunduğu tüm alanları gelsinler belediyelerimize bildirsinler.

"EL ELE VERİP BU YARALARIMIZI SARDIK"

Biz hizmet etmekten imtina etmeyiz. Ne kadar taşınması gereken konut varsa tüm bakanlıklarımızla birlikte bunu yapacağız. Milletimizle el ele verip bu yaralarımızı sardık.

Bu afetlerden daha az etkilenmek adına yapılaşmalarımızı, dere güzergahındaki işgal altındaki bölgeleri vatandaşımızla el ele yapmak istiyoruz. İnşallah bir daha böyle afetler yaşanmaması adına kararlılığımızı vatandaşımızla göstermek adına projeleri yapacağız.

2021 BİTMEDEN TESLİM EDECEĞİZ

Dereli'deki çalışmalarımızı başlattık. 2021 yılının ilk 6 ayında bitmeye başlayacak. 2021 bitmeden vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yorulduk ama huzurlu, mutluyuz. Ne zaman işimiz biterse o zaman ayrılacağız. Vatandaşımız ne zaman bizim eksikliğimizi hissetmiyorsa burada olmayacağız."