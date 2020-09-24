Çin Büyükelçiliği'nden flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Klinik denemelerdeki sonuçlar olumlu olursa...

TÜRKİYE'DEN KATILANLARIN BİN 200'Ü SAĞLIK PERSONELİ

Türkiye'nin Çin'in geliştirdiği aşı için Ağustos ayında çift kör ve karşılaştırmalı olarak üçüncü aşamada klinik araştırmalar yapması için onay verdiğini belirten Weihua, "Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk grup gönüllüler için bu aşıyı denedi. Türkiye'deki denemelere bin 200 sağlık personeli dahil 13 bin kişinin katılması planlanıyor. Aşının geçerliliğini test etmek için seçilen gönüllüler 18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerden oluşuyor" diye konuştu.

Weihua'nın Sabah'a yaptığı açıklamalar şöyle:

AŞI ADİL BİÇİMDE DAĞITILACAK

Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Çin'de Covid-19'a karşı aşıların Ar-Ge çalışmalarının bitmesi ve kullanıma sunulmasının ardından küresel bir kamusal mal olarak sunulacağını ve böylelikle aşılara gelişmekte olan ülkelerin erişimi ve aşıları satın alabilirliği için Çin'in katkılarda bulunacağını ilan etmişti.