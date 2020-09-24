Çin Büyükelçiliği'nden flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Klinik denemelerdeki sonuçlar olumlu olursa...
Dünyanın merakla beklediği coronavirüs aşısı ile ilgili Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Kovid-19 aşısının küresel bir kamusal mal olarak dünyaya sunulacağını ve gelişmekte olan ülkelerin de aşıya erişimlerinde Çin'in katkı sağlayacağını belirten Weihua, "Klinik denemelerdeki sonuçlar olumlu olursa üretim kapasitesi 600 milyon adeti geçebilir. Aşının denemelerinin yapıldığı kişilerin sayısı 50 bini buluyor ve 115 bin ülke vatandaşını kapsıyor" dedi.
Çin'de Sinovac biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen Coronavac isimli koronavirüs aşısının üçüncü fazdaki deneme çalışmaları, Hacettepe Üniversitesi'nde devam ediyor. Kovid-19 aşısının küresel bir kamusal mal olarak dünyaya sunulacağını ve gelişmekte olan ülkelerin de aşıya erişimlerinde Çin'in katkı sağlayacağını belirten Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Klinik denemelerdeki sonuçlar olumlu olursa üretim kapasitesi 600 milyon adeti geçebilir. Aşının denemelerinin yapıldığı kişilerin sayısı 50 bini buluyor ve 115 bin ülke vatandaşını kapsıyor" dedi.
TÜRKİYE'DEN KATILANLARIN BİN 200'Ü SAĞLIK PERSONELİ
Türkiye'nin Çin'in geliştirdiği aşı için Ağustos ayında çift kör ve karşılaştırmalı olarak üçüncü aşamada klinik araştırmalar yapması için onay verdiğini belirten Weihua, "Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk grup gönüllüler için bu aşıyı denedi. Türkiye'deki denemelere bin 200 sağlık personeli dahil 13 bin kişinin katılması planlanıyor. Aşının geçerliliğini test etmek için seçilen gönüllüler 18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerden oluşuyor" diye konuştu.
Weihua'nın Sabah'a yaptığı açıklamalar şöyle:
AŞI ADİL BİÇİMDE DAĞITILACAK
Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Çin'de Covid-19'a karşı aşıların Ar-Ge çalışmalarının bitmesi ve kullanıma sunulmasının ardından küresel bir kamusal mal olarak sunulacağını ve böylelikle aşılara gelişmekte olan ülkelerin erişimi ve aşıları satın alabilirliği için Çin'in katkılarda bulunacağını ilan etmişti.
50 BİN KİŞİDE DENENİYOR
Covid-19 son derece tehlikeli bir virüstür ve aşıların negatif basınçlı odalarda üretilmesi gereklidir. Eğer aşılardan birisi için yapılan tüm klinik denemelerde çıkacak sonuçlar olumlu olursa, ilgili şirketin üretim kapasitesinin 600 milyon adeti geçmesi öngörülebilir. Denemelerin yapıldığı kişilerin sayısı 50 bin'i buluyor ve 115 ülke vatandaşını kapsıyor.
TÜRKİYE'DEN 13 BİN KİŞİ KATILACAK
Beijing'de bulunan şirket Sinovac Biotech'ın geliştirdiği CoronaVac isimli aşı Türkiye'de üçüncü aşamada denenmeye başlandı. Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk grup gönüller için bu aşıyı denedi. Bu senenin Ağustos ayında, Türkiye Sağlık Bakanlığı Sinovac'ın geliştirdiği aşı için Türkiye içinde rastgele, çift kör ve karşılaştırmalı olarak üçüncü aşamada klinik araştırmalar yapması için onay verdi. Denemelere 1200 sağlık personeli dahil 13 bin kişinin katılması planlanıyor, aşının geçerliliğini test etmek için seçilen gönüllüler 18-59 yaş arası sağlıklı yetişkinlerden oluşuyor.
AŞININ GÜVENİLİRLİĞİ SON DERECE İYİ
Sinovac bu senenin Ocak ayının başlarında Covid-19 salgınını araştırmaya ve aşının geliştirilmesi için ön çalışmalar yapmaya başladı. 28 Ocak'ta resmi Ar-Ge çalışmaları başladı. 13 Nisan'da klinik çalışmaları için onay alındı. 16 Nisan'da Jiangsu Eyaleti'nde 18-59 yaş arası yetişkinler için birinci ve ikinci aşamada denemeler yaptı ve sonuçlara göre aşının güvenilirliği ve immunojenesitesi son derece iyi çıktı.
BREZİLYA VE ENDONEZYA DA ONAY VERDİ
3 Temmuz'da Brezilya'nın sağlık sektörü denetim makamı olan Ulusal Sağlık Denetim İdaresi Sinovac'ın geliştirdiği aşı için Brezilya'da üçüncü aşamada klinik çalışmaların yapılması için onay verdi. 27 Temmuz'da Endonezya Ecza Denetim İdaresi söz konusu aşı için Endonezya'da üçüncü aşamada klinik çalışmaların yapılması için onay verdi.