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Bakanlar Karaismailoğlu, Kurum ve Soylu Dereli ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'daki selden etkilenen Dereli ilçe merkezinde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarını inceledi.

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Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Bakanlar Karaismailoğlu, Kurum ve Soylu Dereli ilçesinde vatandaşların taleplerini dinledi

İlçe esnafıyla görüşen Soylu, Kurum ve İsmailoğlu, dükkanların temizliğini yapan vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlar ve talepleri dinledi.

Bakanlar ayrıca Dereli İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımını yerinde takip etti.

İlçede hasarlı ve riskli yapıların yıkım işlemleri devam ederken, vatandaşlar evlerini ekiplerin de yardımıyla boşaltmaya çalışıyor.

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