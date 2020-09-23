Suudi Arabistan'dan Kabe açıklaması: Ziyaretler 4 Ekim'de yeniden başlayacak

Günlük yalnızca 6 bin kişinin ziyaretine izin verileceği kaydedildi. Riyad yönetiminin duyurduğu kararda,18 Ekim tarihinde ise Mescid-i Haram'a yapılacak olan ziyaret için kapasitenin yüzde 75'e çıkarılacağı kaydedildi. Böylelikle günlük 15 bin Müslümanın tavaf ibadetini gerçekleştirmesine, 40 bin Müslümanın da namaz kılmasına izin verileceği ifade edildi.