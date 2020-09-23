Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir
Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sağlık çalışanlarına yönelik önceki gün ortaya çıkan şiddet görüntülerine tepki gösterdi ve bunu ihanet olarak niteledi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."