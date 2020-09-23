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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir

Son dakika haberine göre sağlık çalışanlarına yönelik önceki gün ortaya çıkan şiddet görüntülerine tepki gösterdi ve bunu ihanet olarak niteledi.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: İhanettir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yapılan kötü muamele veya şiddetin, bu ülkenin tüm insanlarına ihanet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız gözbebeğimizdir. Her birimiz herhangi bir sağlık çalışanımıza yapılan kötü muameleyi kendimize yapılmış saymalıyız. Onlara fedakarlıkları için şükran borçluyuz. Tüm sağlık çalışanlarımız bilsinler, ülkemizin tüm fertleri onları takdirle ve teşekkürle selamlıyor."

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