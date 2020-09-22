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Ankara Keçiören’de sağlık çalışanlarına çirkin saldırı | O anlar kameraya böyle yansıdı

Son dakika haberi... 'nın Keçiören ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı. İşte o dehşet anları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Ankara Keçiören’de sağlık çalışanlarına çirkin saldırı | O anlar kameraya böyle yansıdı

SON DAKİKA HABERİ: Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana geldi. Akşam saatlerinde Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi getirildi.

Ankara Keçiören’de sağlık çalışanlarına çirkin saldırı | O anlar kameraya böyle yansıdı ANKARA KEÇİÖREN'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÇİRKİN SALDIRI | O ANLAR KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kişi acil serviste hayatını kaybetti.

Şahsın öldüğünü duyan yakınları hastaneyi birbirine kattı.

O ANLAR KAMERDA...

Sağlık çalışanları da korunmak için kendilerini hastanenin bir bölümüne kapatmak zorunda kaldı.

O anlar bir sağlık çalışanın cep telefonuyla kayda geçti.

Çığlık seslerinin de yükseldiği görüntülerde sağlık çalışanlarının kapıyı tutmakta büyük güçlük çektiği gözlendi.

Sağlıkçıların kendilerini korumak için sedyelerle kapıya destek olmaları da dikkatlerden kaçmadı.

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