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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara Keçiören’de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ankara Keçiören’de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

BAKAN KOCA: KONUNUN TAKİBİNDE KARARLIYIZ

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." dedi.

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