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Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz korona önerisine 52 yıllık kahveciden sert eleştiri: Böyle saçma bir fikir duymadım

Genel Başkanı 'nun hükümete yönelik 'korona tedbirleri' eleştirisi kapsamında kullandığı ''Kahvehanelerde oyun yasak. Önleme bak. Çözüm basit; Her oyunda yeni kart açacaksın' ifadeleri çok konuşuldu. Kılıçdaroğlu'nun önerisini değerlendiren kahvehane esnafı şu ifadeleri kullandı: 52 yıldır kahvehane işletiyorum böyle saçma fikir duymadım. Kartı sıfır açsan da elden ele dolaşacak sonuçta. Böyle olursa virüs kapmayan kimse kalmaz. Biz 'nın yayınladığı tedbirlere bakarız.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Kılıçdaroğlu'nun akılalmaz korona önerisine 52 yıllık kahveciden sert eleştiri: Böyle saçma bir fikir duymadım

Genel Başkanı , Türk Tabipleri Birliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette hükümetin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi eleştirdi.

HER OYUNDA YENİ KAĞIT AÇACAKSIN BU KADAR BASİT!
Kahvehanelere dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Kahveler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit" diye konuştu.

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'BU TARZ BİR ÖNERİ GÜLÜNÇ'
Yeni Şafak'ın haberine göre söz konusu çıkış büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çıkışa dair konuşan 52 yıllık kahvehane işletmecisi söz konusu öneriyi 'gülünç' buldu.

'KAHVEHANE BANA BABAMDAN KALDI'
İstanbul Zeytinburnu'nda esnaflık yapan Ateş şu ifadeleri kullandı: Babamdan aldım ben kahvehane işletmeciliğini. Aileden geliyor yani. 52 yıldır kahvehane işletiyoruz. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Her oyunda yeni kart açılsın' demiş. Komik yani.

'HEM MALİYETİ VAR HEM DE EN ÇOK TEMAS EDİLEN O'
Kart oyunu oynanması durumunda, örneğin 51 oynayacaklar. Baştan 10 lira kahveciye maliyet. Bunu kimse yapmaz. Hadi diyelim açtı o kart karılıyor, elden ele değişiyor. Yeniden karılıyor. Yani temasın en çok olduğu malzemedir kartlar.

'MASALARDA ÖRTÜ YASAK, OYUN DA OYNANMAZ'
Saçma bir fikir yani. Masaların üstünde örtü de yasak. Örtünün olmadığı yerde kağıt ve taş oyunu oynanamaz.

'OYUN OYNATMAYA UĞRAŞMAK YERİNE AİDAT ALMASINLAR'
Odalar oyun oynansın diye uğraşacağına bize yardımcı olsun. Mesela kahveciler odası benden kayıt parası alıyor.

Mesela şu dönemde benden aidat almasın. Belediye benden çöp vergisi almasın.

'BİZ SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN UYARILARINA BAKARIZ'
Bütün ensaf arkadaşlara çağrım 'nın bize gönderdiği talimatlara uymamızdır. Başkası bizi ilgilendirmez. Önceliğimiz sağlık olmalı. Para her zaman kazanılır sağlık ise kolay kolay geri gelmez.

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