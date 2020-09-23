'HEM MALİYETİ VAR HEM DE EN ÇOK TEMAS EDİLEN O'

Kart oyunu oynanması durumunda, örneğin 51 oynayacaklar. Baştan 10 lira kahveciye maliyet. Bunu kimse yapmaz. Hadi diyelim açtı o kart karılıyor, elden ele değişiyor. Yeniden karılıyor. Yani temasın en çok olduğu malzemedir kartlar.

'MASALARDA ÖRTÜ YASAK, OYUN DA OYNANMAZ'

Saçma bir fikir yani. Masaların üstünde örtü de yasak. Örtünün olmadığı yerde kağıt ve taş oyunu oynanamaz.