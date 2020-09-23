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Son dakika: MSB duyurdu: Tatbikat devam ediyor...

Son dakika haberi... Milli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Romanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve , Romanya, , , Arnavutluk ile ’dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı “Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı” devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Tatbikat devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'dan Özel Kuvvet unsurlarının katıldığı 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' devam ediyor" denildi.

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