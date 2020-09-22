22 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre , bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 /'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesinde PKK'ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI: EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: TACİZ ATEŞİ AÇAN 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA