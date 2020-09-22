CHP'den bir emek hırsızlığı daha! Karşı çıktıkları projeye 'Biz yaptık' algısı

Acar, ıslahtan dolayı köprülerin yıkılıp yenilendiğini belirterek, "Uzunçayır, Şefik Bey, Fahrettin Kerim Gökay, Recep Peker gibi 7 adet köprümüz yıkılıp yeniden yapıldı" demiş ve şunları söylemişti:



"Islah çalışması Göztepe kısmından Kadıköy Yoğurtçu Parkı kısmına kadar tamamlandı. Göztepe'nin kuzey kısmındaki çalışmaların 2019 Nisan ayı itibarıyla bitmesi planlanmaktadır. Burası yaz aylarında koku oluşturma riskinden dolayı denizden terfi merkezi vasıtasıyla evlendirme dairesine 600 santimetre çapında bir su hattı yapmaktayız. Bu sayede yazın oluşabilecek kokuyu da bertaraf etmiş olacağız. TBM teknolojisi kullanılarak yerin 10 metre altında, 3 metre çapında 1,5 kilometre boyunca kolektör hattı yapılmıştır. Bu çalışma ile atık su yağmur suyundan ayrıştırılarak Kadıköy'ün arıtma tesisine ulaştırılmış olup, halkımız bu kötü kokuların sebep olduğu atık su kokusundan da kurtulmuş oldu."