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Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " ve bölgelerine ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li ." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Terör örgütüne ağır darbe! Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE! TACİZ ATEŞİ AÇAN 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın müdahalesi ve kara ateş destek vasıtalarının kullanımıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi MSB DUYURDU: TACİZ ATEŞİ AÇAN 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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