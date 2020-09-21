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Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... 'ndan yapılan açıklamada; " kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi MSB AÇIKLADI: EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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