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Okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan mesaj var: Şükür

Milli , Ankara’da yüz yüze eğitime başlayan okullara ziyarette bulunup, öğrencilerle sohbet etti. Bakan Selçuk, temassız oyun oynayan öğrencilere de eşlik etti. Bakan Selçuk, "Okulların yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun; coşku, istek, heves, bilgi, sevgi gerek.Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulların açılmasına geçmişte hiç birimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür. " dedi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan mesaj var: Şükür

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde başlatıldı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okulların yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun; coşku, istek, heves, bilgi, sevgi gerek.Bu sabah, ülkemin dört yanından gelen bu kavuşmanın fotoğraflarını bir bayram tebriği almış gibi karşıladık. Okulların açılmasına geçmişte hiç birimiz bu kadar sevinmemiştik. Şükür." ifadelerini kullandı.

OKULLARA ZİYARET
Bakan Selçuk, sabah saatlerinde farklı illerdeki okullara ve bazı köy okullarına telefonla bağlanarak öğrencilerin okula başlama sevincini paylaştı. Bakan Selçuk, ardından Ankara'daki bazı okullara ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, sınıflarda ilk dersini yapan öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti. Selçuk, bahçede koronavirüs nedeniyle bahçede temassız oyunla uyum etkinlikleri yapan öğrencilere eşlik ederken, koronavirüs salgını nedeniyle okul binalarına alınmayan velilerle de sohbette bulundu.

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