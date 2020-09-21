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Yüz yüze eğitimde ilk gün! Okul servisleri tek tek denetlendi...

Son dakika haberi... Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte polis ekipleri de okul servislerinde denetimlerde bulundu. şoförleri tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Yüz yüze eğitimde ilk gün! Okul servisleri tek tek denetlendi...

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte İstanbul'un bir çok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu.

Yüz yüze eğitimde ilk gün! Okul servisleri tek tek denetlendi...

Dolmabahçe Meydan'da da polis ekipleri okul servislerinde denetledi. Durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi.

Yüz yüze eğitimde ilk gün! Okul servisleri tek tek denetlendi...

Servis şoförleri de trafik polisleri tarafından yönetmelik kapsamından bilgilendirildi.

Yüz yüze eğitimde ilk gün! Okul servisleri tek tek denetlendi...

Bir servis şoförü, "Temizlik konusunda aracımda maske var, devletin talimatlarına harfiyen yerine getiriyoruz. Araçta dezenfektan var, ayrıca burada yedek dezenfektan var. Ekstra bir talimat gelirse onları da yerine getiririz" diye konuştu.

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