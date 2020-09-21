Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Yeni eğitim öğretim yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlamıştı. Yüz yüze eğitim ise aşamalı ve seyreltilmiş olarak 21 Eylül itibarıyla başladı.Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitimin detayları merak ediliyor. Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, çocuğunu okula göndermek istemeyenler ne yapacak? Okula göndermeme dilekçesi detayı nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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