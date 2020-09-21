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Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Yeni eğitim öğretim yılı koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlamıştı. Yüz yüze eğitim ise aşamalı ve seyreltilmiş olarak 21 Eylül itibarıyla başladı.Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitimin detayları merak ediliyor. Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Peki, çocuğunu okula göndermek istemeyenler ne yapacak? Okula göndermeme dilekçesi detayı nedir? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 09:40
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Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitim aşamalı ve seyreltilmiş olarak başladı. Çocuğunu okula göndermek istemeyen veliler, bunun için ne yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, çocuğunu okula göndermek istemeyenler ne yapacak? Dilekçe detayı nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEK İSTEMEYENLER NE YAPACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarını okula göndermek istemeyen veliler için uzaktan eğitim seçeneğinin devam edeceğini açıklamıştı. İsteyen veli dilekçe yazarak çocuğunu okula göndermeyebilecek.

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Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okulların açıldığı ilk hafta olan 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programı okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokul 1'inci sınıflarda "1 gün yüz yüze eğitim" şeklinde olacak.

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, veli yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabilecek.

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Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Okul yönetimlerinin 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması ve her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olması sağlanacak.

Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

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Dilekçe detayı! Çocuğumu okula göndermek istemiyorum, ne yapmalıyım? İşte yüz yüze eğitimin detayları...

Uyum haftasından sonraki 28 Eylül-2 Ekim tarihlerini kapsayan hafta ve devamında da haftada 2 gün her biri 30'ar dakikalık 5 ders saati yüz yüze eğitim yapılacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek.

Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar gerçekleştirilecek.