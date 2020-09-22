MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıkladı: İstanbul'un ikinci barosu için imzalar tamam

Feti Yıldız, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Kuruluş için gerekli imza tamamlanmıştır. Mesleğimizi hak ettiği zirveye taşımak için harekete geçme zamanıdır" dedi.

ÖZTÜRK: "SAVUNMANIN TARAFSIZ VE YILMAZ SESİ OLMAK İÇİN

MHP Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu avukat Halil Öztürk de; 2 No'lu Ankara Barosu'nun kuruluş başvurusunu gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Öztürk; Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Savunmanın tarafsız ve yılmaz sesi olmak için yola çıkan 2 No'lu Ankara Barosu'nun kuruluş başvurusunu gerçekleştirdik. Türk yargısı, Türk milleti ve Avukatlık mesleği adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA AVUKAT BULUNAN İLLERDE ASGARİ 2 BİN AVUKATLA BİR BARO KURULABİLECEK

TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edilmişti.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile levhaya kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan avukatlar da esas alınacak.

Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği'ne verilecek. Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek.

FEYZİOĞLU: KANUNUN DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ YÖNÜ İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'İN VESAYETİNE VE TAHAKKÜMÜNE SON VERMESİDİR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBMM Genel Kurulunda, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan, "Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde, asgari 2 bin avukatla baro kurulabilecek" maddesinin devrim niteliğinde olduğunu açıklamıştı.

Metin Feyzioğlu; şunları söylemişti:

"Türkiye Barolar Birliği geçen 51 yılda Türkiye'deki baroların birliği olmaktan çıkmış, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki baroların bir araya gelip dilediğini yaptırma gücüne kavuştuğu, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu Anadolu vilayetlerinin figüran rolüne dönüştürdüğü bir hale gelmiştir. Kanunun devrim niteliğindeki yönü İstanbul, Ankara ve İzmir'in vesayetine tahakkümüne son vermesi, Türkiye'deki tüm baroları 1969'daki kuruluş ruhunda olduğu üzere Barolar birliği kurucu asli unsuru haline getirmesidir."

Feyzioğlu, kanun düzenlemesiyle barolar birliğinin çatısının güçlendiğini ifade etmişti.

SABAH