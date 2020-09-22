Son dakika: Dışişleri Bakanlığından AB'ye "yaptırım" tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yok

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınmasına sert tepki gösterdi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI ŞÖYLE...



"BİZİM NAZARIMIZDA HİÇBİR DEĞERİ YOK"

AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur.



"AB'NİN TARAFLI TUTUMUNUN AÇIK GÖSTERGESİ"

AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya Hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir.

Bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir.



AB'YE FLAŞ UYARI

Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir.

AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde hareket etmelidir."