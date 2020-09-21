İsmail Er kimdir, kaç yaşında? İsmail Er ne iş yapıyor, olayı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bugün gündeme oturan açıklamalarda bulundu. Dilmen'in bahsettiği İsmail Er'in hayatı sorgulanmaya başladı. Peki, İsmail Er kimdir, kaç yaşında? İsmail Er ne iş yapıyor, olayı nedir? İşte detaylar...

İSMAİL ER KİMDİR?

Kendisi hakkında detaylı bilgilere ulaşılamamıştır. Gazetecidir.