Mesut Yılmaz eşi Berna Yılmaz: Hastanede tedavisi devam ediyor

BERNA YILMAZ MESUT YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPMAYACAK

Koronavirüsle mücadele edildiğini belirterek özellikle izole olduğunu ve Mesut Yılmaz'a refakat ettiğini belirtti. Berna Yılmaz bu sebepten kimseyle temas kurmadığını, şu an için kameraların karşısına geçip her hangi bir açıklama yapmayacağı söyledi.

Mesut Yılmaz'ın sağlık durumunun stabil olduğunu da aktaran Berna Yılmaz, eğer herhangi herhangi bir durum olursa hastane yönetiminden bir açıklama geleceğini belirtti.