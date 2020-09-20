Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın geçirdiği beyin ameliyatı sonrasında durumunun kötüye gittiği ve hayatını kaybettiği iddiaları, Yılmaz ailesine yakınlığı ile bilinen Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından yalanlandı. Yılmaz'ın tedavi sürecinde olduğunu söyleyen Albayrak, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz ailesine yakın olan Abdurrahim Albayrak, "Mesut Yılmaz öldü" haberleri sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır. Kendisi hastanede tedavi altındadır." dedi.

MESUT YILMAZ KİMDİR?



Ahmet Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947 yılında İstanbul'da doğdu. Türk siyasetçi, eski başbakan ve eski Anavatan Partisi Genel Başkanı. 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştır. 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmiştir.



1983 yılında kurulan ANAP'ın kurucu üyeleri arasında yer almıştır ve Genel Başkan yardımcılığı yapmıştır. İlk defa 1983 Türkiye genel seçimleri'nde ANAP Rize milletvekili olarak meclise girmiştir. 1986 ve 1990 yılları arasında Turgut Özal tarafından kurulan hükûmetlerde Dışişleri Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmiştir. ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut'un istifasının ardından 1991 yılında yapılan kongrede yeni genel başkan seçilerek başbakan olmuştur.



1995 Türkiye genel seçimlerinin ardından kurulan koalisyon hükûmetinde tekrar başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1997-1999 yılları arasında da başbakan olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DSP-MHP-ANAP koalisyonunda devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak yer almıştır. Partisi 2002 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giremeyince istifa etmiştir.2007 Türkiye genel seçimleri'nde Rize'den bağımsız milletvekili olarak meclise girmiştir.



15 Ocak 2009-2011 yılları arasında ANAP ve Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'de siyasi yaşamına devam etmiştir. 2004 yılında Yüce Divan'da yargılanmıştır. Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuştur.