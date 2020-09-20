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Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Bir televizyon programına konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama geldi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Eski Başbakan Mesut Yılmazın hayatını kaybettiği iddia edilmişti! Mesut Yılmazın sağlık durumuyla ilgili açıklama SON DAKİKA HABERİ: ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ! MESUT YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

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