Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl? Eşi açıkladı

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Berna Yılmaz açıklama yaptı. Bir televizyon programına konuşan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, "Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada dolaşan "hayatını kaybetti" iddialarına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak tarafından da açıklama geldi.

Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ın vefat ettiğine dair haberler gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.