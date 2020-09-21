CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Hem koronayı yok saydı hem de havaya ateş açtı

Gaziantep'in Valisi Davut Gül'ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep'te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı.