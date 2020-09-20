Sözde gazete Dimokratia Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı! İşte nedeni...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis ile yaptığı sismik araştırmalar Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını hazmedemeyen Yunanistan son olarak yaptığı ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Yunanistan'da yayımlanan "Dimokratia" adlı sözde gazete, bugünkü baş sayfasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok çirkin ve en ağır şekilde hakarette bulunan bir manşete imza attı.

Söz konusu alçak manşete tepki yağdı.

İletişim Başkanı Altun, "Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Yunanistan'da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." dedi.

Yunan gazetesinin Başkan Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attığını söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

Konuyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, "Onlar hâlâ, sömürge dönemlerinde olduğu gibi Kuzey Afrika sahillerini ve zenginliklerini istedikleri gibi parselleyeceklerini sanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

VE YUNAN GAZETENİN ALÇAKLIĞI

- Evet arkadaşlar, şimdi yazının başlığına dönebiliriz...

Avrupa'daki ırkçı oylara göz diken siyasileri arkasına alan Yunanistan, elbette Türkiye'ye karşı tarihi rolünü yine oynuyor.

Şımarıklık... Ve saldırganlık...

İşte o kâğıt paçavrasının attığı başlığın ardında yatan "zehirli sarmaşık"ın kökü budur. Ki o kökte, yıllar önce terörist Öcalan'ı Kenya'ya kaçıran Yunan ajanının adı vardır. İşte o Yunan ajanı bu rezil gazetede çalışmaktadır.



VE PETROL… VE DOĞALGAZ…



- Tabii olayın bir de "tamamen duygusal" boyutu var.

Onlar hâlâ, sömürge dönemlerinde olduğu gibi Kuzey Afrika sahillerini ve zenginliklerini istedikleri gibi parselleyeceklerini sanıyorlar.

Güney Kıbrıs yönetimi üzerinden bütün Doğu Akdeniz'in yeraltı zenginliğini kapatabileceklerini düşünüyorlar.

Ama olmuyor işte.

Bağımsız bir Türkiye var...

Güçlü bir irade var...

Bütün bu alçak manşetlerin, saldırıların nedeni işte budur arkadaşlar.

Şöyle de sorabilirsiniz:

- Neden Türkiye ile masaya oturmadan oldubitti yapmaya çalıştılar...

Çünkü Türkiye onlara göre...

- Yalnızca NATO çağırınca "hazır ol"da bekleyen Mehmetçiklerin ülkesidir...

Öyle değil işte arkadaş...

Türkiye bu coğrafyada kurtuluş savaşı vermiş tek bağımsız devlettir.

Ve işte bu aziz millet de o bağımsızlık savaşını veren nesillerin devamıdır.