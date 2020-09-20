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Son dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Kara bir leke olarak kalacak

Son dakika haberi... 'a sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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Son dakika: Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Kara bir leke olarak kalacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki göstererek, "Sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz" dedi.


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Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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