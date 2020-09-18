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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki

Adalet Bakanı , Yunan gazetesinin 'a yönelik hakaret içeren manşetine ilişkin, "Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yunan gazetesinin manşetine tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Yunanistan'da yayımlanan Demokratia gazetesinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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