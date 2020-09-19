Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
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TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 157'E YÜKSELDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 157'E YÜKSELDİ
Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.