19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu

Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Terör örgütüne 2014 ve 2015'te katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün ve 'de güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
ABONE OL
Son dakika: PKK'da çözülme sürüyor: 3 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 157'E YÜKSELDİ
Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.

Son dakika: PKKda çözülme sürüyor! MSB duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu SON DAKİKA: PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! MSB DUYURDU: 1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu SON DAKİKA: TERÖR ÖRGÜTÜNDE ÇÖZÜLME DEVAM EDİYOR! 4 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU
Son dakika: PKKda çözülme sürüyor! 1 terörist daha Mardin’de teslim oldu SON DAKİKA: PKK'DA ÇÖZÜLME SÜRÜYOR! 1 TERÖRİST DAHA MARDİN'DE TESLİM OLDU

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA