22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

Son dakika haberi... yapılan açıklamada, " kararlı operasyonları neticesinde ’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, ’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 22.07.2020
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Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği vurgulanarak, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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