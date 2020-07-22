Son dakika: Terör örgütünde çözülme devam ediyor! 4 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği vurgulanarak, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/XW7II0XMX5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020