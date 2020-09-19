İSKİ'den fahiş fatura skandalı! Ünlü doktor isyan etti: Biz oto yıkamacı değiliz





Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Sümer, kendisine 2776 TL su faturası geldiği ve suyunun kesildiğini açıkladı. Prof. Dr. Sümer, "Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Bu rezalettir. Kimse kusura bakmasın. 2776 TL su faturası nedir?" diye sordu.

Prof. Dr. Sümer, İSKİ'den gelen 2776 TL su faturasını da paylaştı.

SÜMER: "KARI KOCA DOKTOR OLARAK HASTANEDEN GELDİK VE EVİMİZİN SUYU KESİLMİŞ"

Prof. Dr. Aziz Sümer, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.