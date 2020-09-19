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İSKİ'den fahiş fatura skandalı! Ünlü doktor isyan etti: Biz oto yıkamacı değiliz

, pandemi döneminde hem yüksek fatura düzenledi, hem de  Prof. Dr. ’in suyunu kesti. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Sümer, “Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Bu rezalettir. Kimse kusura bakmasın. 2776 TL su faturası nedir?” dedi. Sümer, “Sayın ve Beyaz Masa; doktor olarak hastaneden geldik ve evimizin suyu kesilmiş. Çok teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminizdeki duyarlılığından dolayı..” diyerek sitem etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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İSKİ'den fahiş fatura skandalı! Ünlü doktor isyan etti: Biz oto yıkamacı değiliz

iştiraki Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin () fahiş fatura düzenlediği ortaya çıktı.



Prof. Dr. , kendisine 2776 TL su faturası geldiği ve suyunun kesildiğini açıkladı. Prof. Dr. Sümer, "Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Bu rezalettir. Kimse kusura bakmasın. 2776 TL su faturası nedir?" diye sordu.

Prof. Dr. Sümer, İSKİ'den gelen 2776 TL su faturasını da paylaştı.

SÜMER: "KARI KOCA DOKTOR OLARAK HASTANEDEN GELDİK VE EVİMİZİN SUYU KESİLMİŞ"
Prof. Dr. Aziz Sümer, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu eleştirdi.

Kendisi ve eşinin doktor olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aziz Sümer; "Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; karı koca doktor olarak hastaneden geldik ve evimizin suyu kesilmiş. Çok teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminizdeki duyarlılığından dolayı. Telefonumuz ve e-mailimiz var. İnsan bir ihtar etmez mi? Zaten yoğun çalışıyoruz ve unutuyoruz. 2776 TL su faturası.." ifadelerini kullandı.



"BİZ OTO YIKAMACI DEĞİL DOKTORUZ. 2776 TL SU FATURASI NEDİR?"

Prof. Dr. Aziz Sümer, şunları söyledi:

"Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Ayrıca bu pandemi de velev ki ödeyemedik. Su kesilir mi? Yazıklar olsun gerçekten."

"İSKİ 'Kıyas ile yazıyoruz' diyor. Pandemi döneminde sayaç okumaya gelmeyenlerin, su kesmeye gelmesi de ayrı bir ironi."

Prof. Dr. Aziz Sümer; "Trollere malzeme vermeyin" şeklinde uyarıda bulunan bir kişiye, "Kimseye malzeme vermiyorum. Bu rezalettir. Kimse kusura bakmasın. 2776 TL su faturası nedir üstelik?" ifadelerini kullandı.

İSKİ; 2776 TL SU FATURASINI NASIL DÜZENLEDİ?
Prof. Dr. Aziz Sümer; İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürü Kenan Yılmaz'ın sorunu çözdüğünü açıkladı. İSKİ'nin Prof. Dr. Sümer'e 2776 TL su faturasını nasıl düzenlediği merak ediliyor.

SABAH

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