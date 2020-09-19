19 Eylül 2020, Cumartesi
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Bahçeli’den Gaziler Günü mesajı

Genel Başkanı Bahçeli, ''Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.''dedi.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020
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Bahçeli’den Gaziler Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Bahçeli mesajında, "Gazilik ölüme meydan okuyan, korkuya savaş açan inanmış bir yüreğin kıvancıdır. Gazilerimizin her zaman, her şart altında yanlarında olacağız. Aziz şehitlerimizin emanetlerine azimle, imanla sahip çıkacağız" dedi.

Bahçeli ayrıca, ''Terörle mücadelede yaralansalar da belirli şartları sağlayamadıklarından Gazi sayılmayan kardeşlerimiz mağdurdur, mahzundur, hiç kuşku yok ki sorunlarının çözümü konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

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