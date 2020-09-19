Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit etabı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir hale getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

TEK BAŞINA İFTİHAR VERİCİ BİR ESER

Gebze-İzmit otoyolunun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kuzey Marmara Otoyolu en uçtan başlayıp 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Kuzey Marmara otoyolu İstanbul'un batısındaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan büyük bir projedir. Otoyolumuzun inşaatı biten kesimlerini 2016'dan buyana peyderpey açıyoruz. Bu bölüm dahi tek başına iftihar verici bir eserdir.

İstanbul İzmir otoyolu Osmangazi köprüsüyle birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Yol 2X4'tür yani dört gidiş dört geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Yolları olmayan ülkeyseniz medeniyetten bahsedemezsiniz. Ancak bu şekilde yollara sahipseniz medeniyet yarışında sizi kolay kolay kimse yakalayamaz.

595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Tabi bu durum aynı zamana İstanbul-Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Bayram tatili gibi dönemlerde araç trafikleri tarihi karışacaktır. Bu güzergahın yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira akaryakıttan 317 milyon lira emisyon salınımın azaltmasında 8 milyon olmak üzere 595 milyon lirayı bulacaktır.

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

ASIRLIK UYANIŞIMIZI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Yönümüzü geleceğe çevirmek yerine kendi iç sıkıntılarımıza çevirdiğimizde enerjimizi ve vaktimizi heba ediyoruz.

Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar geniş bir alanda verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması hayati bir öneme sahiptir. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleriyle boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı önlemeye çalışıyorlar.

PUSUDA BEKLEYENLER HİÇ MEMNUN OLMAYACAK

Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasındadır. Yılın üçüncü çeyreğinde üretmeye devam ederek salgının etkilerinin önemli bir kısmını geride bıraktık. Göstergeler sadece 2. çeyreğe değil geçen senenin bile üzerinde olumlu gelişmelere işaret ediyor. İmalat sanayi üretiminde yıllık 5,1 artış memnun edici. 2 ayda mevsim etkisinden arındırılmış istihdamımız yarım milyon arttı. İnşallah 3. çeyreği her kesimi memnun eden bir büyüme oranıyla kapatacağız. Bu durumdan ülkemizin kredi notunu düşürmek için pusuda bekleyen kredi derecelendirme kuruluşlarının hiç memnun olmayacakları kesindir.

İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit kavşakları arasındaki kesimi bugün törenle açılacak. Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit-1 Kavşağı arası da gece yarısından itibaren araç trafiğine hizmet verecek.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile uluslararası yol güzergahındaki İstanbul'un trafik yükü azalacak.

Bugün Kurtköy-Akyazı arasında yer alan 43,3 kilometresi anayol, 14,1 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 57,4 kilometre uzunluğundaki Gebze-İzmit Kavşağı arasındaki kesim hizmete açılacak. Böylece Kuzey Marmara Otoyolu'nun trafiğe açılan kesimi 321,2 kilometreye ulaşmış olacak.

YENİ ALTERNATİF YOL OLUŞTURULMUŞ OLACAK

Gebze-İzmit Kavşağı arasının trafiğe açılmasıyla, İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan mevcut TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna hızlı, güvenli ve konforlu yeni ulaşım alternatifi oluşturulacak. İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak gelen araçlar Çayırköy mevkinde İzmit'e ve İzmit-Kandıra Devlet Yolu'na, mevcut TEM Otoyolu'nun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara Otoyolu'na bağlanabilecek.