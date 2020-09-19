AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." açıklamasında bulundu. Ankara'dan gelen sert tepkileri canlı yayında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.