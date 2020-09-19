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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." açıklamasında bulundu. Ankara'dan gelen sert tepkileri canlı yayında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.