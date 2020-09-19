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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunan paçavrasına sert tepki: Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır

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Giriş: 19.09.2020 12:17
Güncelleme:19.09.2020 12:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan’da bir gazetenin Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınıyoruz. Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır." açıklamasında bulundu. Ankara'dan gelen sert tepkileri canlı yayında A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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