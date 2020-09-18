Son dakika: Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışı önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi.

Dikkat edilen illerde vaka sayılarının düştüğünü gördük. Biz biraz gevşetince bu defa da başta Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük.

Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız.

O yüzden Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tedbirleri artırmak durumunda.

Gerek toplu taşım gerek düğün nikah salonu gibi yerlerdeki yaklaşımlarımız daha kararlı hale getirdik.

Bunu keyfi yapmıyoruz. Sadece halkımıza olan duyarlılığımızdandır. Halkımız bir sıkıntı yaşamasın bundan dolayıdır.

Şimdi bazı illerimizde olumlu dönüş başladı.





AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmalarımız sıkı bir şekilde baştan itibaren özellikle başta TÜBİTAK olmak üzere devam ediyor.

Bunun yanında özel sektör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile bu çalışmalara devam ediyorlar.

Yılbaşından sonra bazı olumlu sinyaller alacağımızı görüyoruz.

LİBYA KONUSU

Bu tür bir haber alma bizler için üzücü olmuştur. sayın Sarrac'ı bir yerde adeta darbeci Hafter'in bu adeta işgalinden kurtulma durumuna geldiler.

Şimdiyse darbeci Hafter her geçen gün kayba doğru gidiyor. eninde sonunda darbeci Hafter kaybedecek bunu görüyoruz.

Fakat sayın Sarrac'ın bu aldığımız haberleri... Bizler de kendilerine bazı haberler ulaştırdık.

Bu hafta içinde heyetlerimizin bazı görüşmeleri olabilir.

MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME

Bizim Miçotakis ile görüşme yapma konusunda bir sıkıntımız yok. Neyi göreceğiz asıl olan budur.

Yaptıklarını bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunu bir anlamım yok.

Biz Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun bir anlamı var. Ama Oruç Reisi'in limana çekilmesi bizim sismik araştırmalarımızın bitmesi anlamına gelmez. Tamir-bakım bitince aynen çalışmalarına devam edecektir.

Biz görüşürüz. Bizim bu konuda kaçma gibi durum yok. Ama Yunanistan Cumhurbaşkanı Ada'ya gelip neyin gövde gösterisini yapacaksa... Biz çok daha büyüğünü yaparız.

MISIR İLE GÖRÜŞME

İstihbarat noktasında görüşmeler her an yapılabilir.