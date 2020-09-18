Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, okulların açılması, yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Selçuk, "Türkiye'nin bütün ülkelerden daha iyi bir duruma nasıl gelebileceği sorusunu hep gündemde tuttuk ve bunu da çok büyük ölçüde başardık. Çok iddialı olarak söylüyorum, dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye." dedi

Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"İnternete ulaşamayan çocuklarımız için sayısı 6 binlere ulaşan EBA Destek Merkezi kurduk. İnternet ve bilgisayar ihtiyacı olan her çocuğumuz bu merkezlere gelip çalışabilir. Yaz aylarında yaptığımız yayınlarda büyük ilerleme var. Özel eğitim alanında yaptıklarımızı çok önemli buluyorum, büyük bir sorumluluğumuz var.

"TELEVİZYON İZLERKEN TEKRARA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Tüm yaptığımız çalışmalar gelişerek zenginleşerek devam edecek. Bir öğrencimiz aynı anda kardeşi televizyon izlerken tekrara ihtiyaç duyuyor. Dikkate alarak daha sonra tekrar yayınları yapıyoruz.

"ARKAMIZDA TRT'NİN GÜCÜ VAR"

Stüdyoları defalarca ziyaret ettim TRT'deki arkadaşların sımsıkı işine sarıldığını gördüm. Milli Eğitim Bakanlığı'nın birikimi ve arkamızda TRT'nin gücü var."