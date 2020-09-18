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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... , 'de önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Bakan Koca, "İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibi çalışıyor. İlde bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışı var." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kocadan İzmirde önemli açıklamalar SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN İZMİR'DE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Mart ayından bu yana mücadele verdiğimiz corona virüs salgının da tekrar şiddetlenme yaşıyoruz. İzmir'de bir hareketlenme oldu. İzmir'de şehre dönüşler nedeniyle hastalığın yeniden yayılma potansiyeli var. İzmir'in bu nedenle kritik bir yeri var. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk.

Müdahalelerle kontrol altına alındığını vaka artışının yüzde 10'lara gerilediğini söylemek istiyorum. Hedefimiz hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak. İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Türkiye filyasonu ey iyi hatta tek yapan ülke. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatları yükseltti."

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