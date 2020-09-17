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Savunma Sanayii Başkan'ı duyurdu: ZAHA testleri başarıyla tamamladı!

Başkan İsmail Demir, amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen 'nın () kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020
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Savunma Sanayii Başkan'ı duyurdu: ZAHA testleri başarıyla tamamladı!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı. ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor" ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: ZAHA testleri başarıyla tamamladı! SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN'I DUYURDU: ZAHA TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI!

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