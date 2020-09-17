Dışişleri Bakanlığından Birleşmiş Milletler'e "Ferhat Abdi Şahin" tepkisi: Vahim bir durum!

Sözcü Aksoy, BM Genel Sekreteri Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin elebaşıyla görüşmesi hakkında soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Birleşmiş Milletler Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve diğer terör örgütü mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirmesi terörle küresel mücadele açısından vahim bir durumdur.



Söz konusu gelişme üzerine Birleşmiş Milletler makamları nezdinde derhal gerekli girişimler yapılmıştır. Bu tutum, terörle mücadele konusundaki Birleşmiş Milletler kararlarının açık şekilde ihlalidir. BM'nin terörle mücadeledeki inandırıcılığına darbe vurmaktadır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, cinsel istismardan zorla silah altına almaya kadar uzanan çocuklara karşı işlediği en ağır insanlık suçlarının önlenmesinin yolu terörle mücadele tedbirlerinin samimi ve etkin şekilde, terör örgütleri arasında ayrım gözetilmeksizin hayata geçirilmesidir" ifadesini kullandı.